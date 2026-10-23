Una serie de llamadas ingresó a la línea de emergencia 123 de los Bomberos Municipales, alertando sobre un ataque armado contra un vehículo en la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

El incidente se registró en la 7.ª avenida y 9.ª calle del referido sector, donde un conductor fue sorprendido por un hecho de violencia mientras se encontraba en su vehículo.

Usuarios compartieron un video en redes sociales en donde se muestra el momento cuando motoladrones realizan disparos al aire e intentan despojar de sus pertenecias al piloto de un vehículo en dicha zona. Luego huyen del lugar entre los vehículos tras este incidente armado.

Bomberos atienden la emergencia

Tras recibir las alertas, los elementos del Casco Rojo se desplazaron al lugar para verificar lo ocurrido y brindar asistencia al afectado.

Los paramédicos evaluaron al conductor, un hombre de 49 años, para determinar si presentaba lesiones derivadas del ataque armado.

Conductor no presenta heridas

Luego de realizar la evaluación prehospitalaria, los socorristas confirmaron que el hombre resultó ileso y no presentaba heridas visibles, por lo que no se reportaron lesiones en la persona atendida.

En el lugar también se notificó a las autoridades correspondientes para que efectuaran los procedimientos de rigor y recabaran información sobre el incidente.