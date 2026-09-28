Uruguay dejó atrás la derrota 3-1 sufrida ante Japón y respondió con una contundente victoria 4-1 frente a Corea del Sur, en un amistoso disputado este lunes en el Estadio Mundialista de Seúl.

El encuentro representó el segundo partido de Diego Forlán como entrenador interino de la Celeste y significó su primera victoria al frente de la selección mayor.

Uruguay resolvió el partido en la primera mitad

La selección uruguaya mostró efectividad desde los primeros minutos. Darwin Núñez abrió el marcador al minuto 13 tras recibir una precisa asistencia de Giorgian de Arrascaeta y definir con la pierna derecha.

El 2-0 llegó al 27, cuando De Arrascaeta apareció desde el borde del área para conectar un potente remate y ampliar la diferencia.

Uruguay volvió a golpear antes del descanso. Al minuto 43, Kim Min-jae intentó cortar una jugada protagonizada por Guillermo Varela, pero terminó enviando el balón hacia su propia portería para establecer el 3-0.

Darwin Núñez completó su doblete

En la segunda mitad, la Celeste mantuvo su contundencia. Al minuto 62, Núñez apareció nuevamente, esta vez para conectar de cabeza un centro de Varela y colocar el 4-0.

Corea del Sur logró descontar al minuto 80 por medio de Lee Kang-in, pero el tanto no modificó el rumbo del encuentro.

La victoria puso fin a una racha de ocho partidos sin triunfos para Uruguay. Su anterior victoria se había registrado el 13 de octubre de 2025 frente a Uzbekistán. El resultado también permitió a Forlán celebrar su primer triunfo como técnico interino, luego de comenzar su etapa al frente de la Celeste con derrota ante Japón.