J Balvin y Valentina Ferrer, quienes durante los últimos años construyeron una vida en común y se convirtieron en una de las parejas más conocidas del entretenimiento latino, confirmaron que decidieron tomar caminos separados.

Después de casi una década juntos, la modelo argentina dio a conocer la noticia este miércoles 16 de septiembre de 2026 mediante un mensaje publicado en sus historias de Instagram.

Una decisión tomada de común acuerdo

En su comunicado, Ferrer explicó que la separación fue una decisión tomada desde el respeto y pensando en el bienestar de su familia.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, expresó la modelo.

Asimismo, señaló que ambos continuarán priorizando a su hijo Río y acompañándolo con el mismo cariño pese al fin de su relación sentimental.

Ponen fin a los rumores

El anuncio llegó después de varios días de especulaciones en redes sociales sobre un posible distanciamiento entre la pareja.

Con el mensaje publicado por Ferrer, la modelo puso fin a los rumores y confirmó públicamente la separación del cantante colombiano.

La pareja se conoció en 2017 y posteriormente hizo pública su relación. Durante estos años formaron una familia y en 2021 nació su hijo Río.

Ferrer también pidió comprensión y respeto durante este proceso personal, indicando que ambos están viviendo esta nueva etapa con tranquilidad.