Un perro se convirtió en protagonista de un intento de atraco registrado en el barrio Primero de Mayo, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, luego de intervenir para defender a su dueño de un delincuente armado con un arma blanca.

El hecho ocurrió el 9 de septiembre y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa al ciudadano caminando por el andén junto a su mascota cuando una motocicleta con dos ocupantes se aproxima.

Delincuente intentó robarle el celular

Uno de los sujetos descendió de la motocicleta y se dirigió hacia el peatón. De acuerdo con la información conocida, llevaba un arma blanca y buscaba apoderarse del teléfono celular de la víctima.

Mientras tanto, el segundo hombre permaneció en la motocicleta, aparentemente preparado para facilitar la huida.

La situación cambió cuando el perro, que había avanzado algunos metros, advirtió lo que ocurría y regresó corriendo hacia su dueño. El animal se abalanzó contra el atacante y trató de morderlo, obligándolo a retroceder.

Mascota logró frustrar el atraco

La reacción del perro impidió que el delincuente continuara con la intimidación. Sorprendido por el ataque del animal, el hombre corrió nuevamente hacia la motocicleta, subió al vehículo y escapó junto con su cómplice.

En los últimos segundos de la grabación, el ciudadano aparece en el suelo acompañado por su mascota, mientras los dos sujetos se alejan del lugar.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si los responsables fueron posteriormente identificados o capturados.