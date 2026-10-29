Desde la madrugada de este jueves se registraron varios sismos en el país, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El primero ocurrió a las 00:16 horas en el océano Pacífico, con una magnitud de 4.1. Posteriormente, a las 2:29 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 3.1, con región epicentral en el departamento de Santa Rosa.
Un tercer sismo alcanzó una magnitud de 3.8, mientras que el cuarto fue de magnitud 2.9 y se registró a las 7:04 horas en el departamento de Retalhuleu.
Hasta el momento, no se reportan daños ni víctimas a causa de estos movimientos telúricos. Las autoridades recomiendan mantener preparada la mochila de las 72 horas y contar con un kit de emergencia para las mascotas, como medida de prevención ante cualquier eventualidad.