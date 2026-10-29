Desde la madrugada de este jueves se registraron varios sismos en el país, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El primero ocurrió a las 00:16 horas en el océano Pacífico, con una magnitud de 4.1. Posteriormente, a las 2:29 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 3.1, con región epicentral en el departamento de Santa Rosa.

SISMO REGISTRADO Región epicentral: DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 29 de octubre de 2026. 02:29:55 hrs. Descarga el boletin https://t.co/McURW5u7kS #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT https://t.co/3p8C0idO1q — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 29, 2026

Un tercer sismo alcanzó una magnitud de 3.8, mientras que el cuarto fue de magnitud 2.9 y se registró a las 7:04 horas en el departamento de Retalhuleu.

SISMO REGISTRADO Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO 29 de octubre de 2026. 00:16:27 hrs. Descarga el boletin https://t.co/EYA2VeSdyv #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT https://t.co/oXdE3D6gBG — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 29, 2026

Hasta el momento, no se reportan daños ni víctimas a causa de estos movimientos telúricos. Las autoridades recomiendan mantener preparada la mochila de las 72 horas y contar con un kit de emergencia para las mascotas, como medida de prevención ante cualquier eventualidad.

SISMO REGISTRADO Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO COSTAS DE MÉXICO 29 de octubre de 2026. 00:56:43 hrs. #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT https://t.co/P7cgDNmQoE — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 29, 2026