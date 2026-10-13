Este martes se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 56 de la ruta al Atlántico, donde se vio involucrado un vehículo liviano.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Sanarate se presentaron al lugar, donde brindaron atención prehospitalaria a Ana Izabel López Pérez, de 50 años, y al piloto Wulli Eduardo Cardona López, de 25, quienes presentaban crisis nerviosa.

De momento, no se han dado a conocer las causas del accidente. Las autoridades recomiendan conducir con precaución para evitar percances viales.