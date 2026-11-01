Un accidente de tránsito se registró en el bulevar Los Próceres y 22 avenida de la zona 10 capitalina, dejando a una persona con lesiones y daños materiales.

Los Bomberos Municipales se presentaron al lugar y atendieron a un hombre de 27 años, quien presentaba golpes a consecuencia del percance.

Además, agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito se hicieron presentes para agilizar la circulación y realizar las diligencias correspondientes. Se recomienda precaución a los conductores que circulan por el área.