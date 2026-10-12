Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 99.4 de la ruta al Pacífico, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado a un costado de la carretera.

Bomberos Voluntarios se presentaron a la escena, donde brindaron atención prehospitalaria a uno de los ocupantes del vehículo, quien requirió traslado a un centro asistencial.

Además, se notificó a las autoridades correspondientes, quienes recomendaron precaución a los conductores que transitan por el área para evitar nuevos percances y complicaciones viales.