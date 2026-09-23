Un accidente de tránsito se registró en la calzada Aguilar Batres y 49 calle, con dirección al norte, donde un vehículo quedó empotrado tras el percance.

Una grúa trabajó en el lugar para retirar el vehículo y liberar el área. Tras las labores realizadas, el automotor ya fue retirado del sector y la circulación comienza a normalizarse.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener la precaución al transitar por este tramo y estar atentos a las condiciones del tránsito para evitar nuevos incidentes.