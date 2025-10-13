Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur, donde un vehículo quedó empotrado en un muro.

La Policía Municipal de Villa Nueva se presentó al lugar para agilizar el tránsito, mientras que la Policía Nacional Civil quedó a cargo de la escena con el fin de esclarecer lo sucedido.

Al momento, no se reportaron personas heridas; sin embargo, las autoridades recomiendan a los conductores mantener la precaución para evitar nuevos percances en el sector.