Un fuerte accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en Hatay, al sur de Turquía, donde un vehículo que circulaba a toda velocidad impactó contra otro que se encontraba estacionado.

Tras el choque, el automóvil estacionado salió proyectado y dio varias vueltas en el aire hasta quedar volcado sobre la cinta asfáltica, dejando importantes daños materiales.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales por el percance. Las autoridades buscan al conductor responsable del accidente.