Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 51 del Libramiento de Chimaltenango, donde un transporte pesado impactó contra un vehículo liviano, provocando que este se estrellara contra un paredón.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar para atender a los involucrados. Preliminarmente, se conoce que tres personas resultaron heridas durante el accidente y fueron trasladadas al Hospital de Chimaltenango.

Se recomienda precaución al transitar por el área para evitar nuevos percances viales que puedan afectar la movilidad vehicular.