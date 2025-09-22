Un ataque armado se registró en el extremo de buses de Altos de Santa María, San Pedro Ayampuc, en contra de un hombre aún no identificado.

La víctima resultó con múltiples heridas de bala, por lo que fue trasladada de urgencia hacia el Hospital General San Juan de Dios.

Sin embargo, en el trayecto, a inmediaciones del residencial Los Olivos, zona 18, el hombre perdió la vida dentro de la ambulancia, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.

De manera preliminar se indicó que el fallecido tendría 18 años de edad, aunque aún no ha sido identificado formalmente. Vestía pantalón y sudadero color negro, además de tenis blancos.

De acuerdo con vecinos y testigos, el ahora fallecido se desempeñaba como ayudante de un autobús que se encontraba en el sector al momento del ataque.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el hecho violento.