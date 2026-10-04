A través de redes sociales se viralizó el momento en que tres sujetos se acercaron a un vehículo estacionado a un costado de la calle y se lo llevaron.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la 1.ª avenida y 19 calle de la zona 3 capitalina. Las imágenes muestran a los sospechosos con sudaderas, mientras abren el vehículo y suben a él.

Por medio de las grabaciones se busca localizar el automóvil gris, con placas P349LDK. Además, se recomienda a la población tomar precauciones ante este tipo de incidentes.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Se espera que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para localizar el vehículo y dar con los responsables.