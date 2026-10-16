Este jueves 15 de octubre, Ximena Carrillo, representante de Guatemala en Miss Grand International y tercera finalista del certamen, arribó al país y fue recibida por decenas de seguidores en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Entre música de banda, regalos y pancartas, los fanáticos le dieron una cálida bienvenida a la guatemalteca de 22 años, quien compartió con ellos entre fotografías, bailes y sonrisas.

Carrillo se ha convertido en una figura destacada de los certámenes de belleza internacionales, donde ha representado a Guatemala y despertado muestras de orgullo y admiración por parte de sus seguidores.

Su llegada estuvo marcada por la emoción y el cariño de quienes se acercaron a recibirla, en una celebración que destacó el talento y la participación de la mujer guatemalteca en escenarios internacionales.