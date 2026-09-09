Un empleado de una gasolinera resultó herido luego de ser arrastrado por un vehículo que arrancó cuando la manguera de combustible todavía permanecía conectada al automóvil. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

El incidente ocurrió el pasado domingo en Kerala, India, cuando el conductor inició la marcha antes de que el trabajador pudiera retirar el surtidor del tanque de combustible.

Debido al percance, el empleado sufrió lesiones en las costillas y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.