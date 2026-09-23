Una mujer de 91 años perdió la vida después de sufrir una grave caída durante un inesperado encuentro con un mono que ingresó al patio de su vivienda, en Koppal, estado de Karnataka, al sur de India.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron posteriormente a circular en redes sociales.

La víctima fue identificada como Najamunnisa Begum, esposa del reconocido escritor indio M. S. Savadatti.

La mujer se encontraba caminando por el patio de su vivienda, ubicada en el barrio B. T. Patil Nagar, cuando el mono se aproximó repentinamente y se abalanzó sobre ella, provocando que perdiera el equilibrio y cayera fuertemente al suelo.

Su hija intentó auxiliarla

El incidente fue captado por una cámara de seguridad instalada en las afueras de la residencia.

Al percatarse de lo ocurrido, la hija de Najamunnisa salió rápidamente para intentar auxiliar a su madre. Sin embargo, el primate también se dirigió contra ella y presuntamente la atacó.

Tras el incidente, ambas fueron auxiliadas. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la adulta mayor, fue trasladada de emergencia a un hospital privado para recibir atención médica.

Aunque inicialmente permaneció bajo tratamiento, su estado de salud empeoró posteriormente y falleció al día siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas durante la caída.

El video del incidente se difundió ampliamente en redes sociales y generó preocupación por este tipo de encuentros entre animales silvestres y habitantes de zonas residenciales.