En redes sociales se ha difundido un video que muestra el asalto a un conductor de un pickup mientras esperaba el cambio de luz de un semáforo, en medio del tránsito de la calzada Raúl Aguilar Batres.

En las imágenes se observa a dos sujetos que se movilizan en una motocicleta y amenazan al conductor, aparentemente con un arma de fuego, para despojarlo de sus pertenencias.

Tras cometer el asalto, los individuos continúan su marcha. Segundos después, otra motocicleta con dos sujetos que circulaban detrás se acerca al conductor y lo amenaza, aparentemente para evitar que intente detenerlos.

El video ha generado indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes piden a las autoridades reforzar las acciones de seguridad para prevenir estos hechos delictivos que afectan a los ciudadanos.