El accidente ocurrió en el conjunto Villa Vigia, ubicado en el sector de Citaringa, y fue protagonizado por una mujer que conducía el vehículo. El hecho sorprendió a los residentes y quedó registrado en imágenes que posteriormente fueron difundidas en redes sociales.

En las fotografías y videos se observa la camioneta completamente sumergida dentro de la piscina de la unidad residencial.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con versiones entregadas por residentes a medios locales, la conductora realizaba una maniobra en las vías internas del conjunto cuando habría confundido los pedales y la palanca de cambios.

Según esta versión, la mujer habría acelerado hacia adelante en lugar de realizar la maniobra en reversa, lo que provocó que el vehículo avanzara hasta el área social y terminara dentro de la piscina.

Sin embargo, esta explicación todavía no ha sido confirmada oficialmente y se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Camioneta terminó completamente sumergida

Las imágenes del incidente muestran el automotor dentro de la piscina, mientras residentes observaban la situación y registraban lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles personas afectadas ni sobre los daños ocasionados en la infraestructura del conjunto residencial. Se espera que las autoridades y la administración de Villa Vigia proporcionen más información para establecer cómo ocurrió el accidente y las condiciones en las que se produjo.