En redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en que un enorme crucifijo estuvo a punto de aplastar a un sacerdote en Colombia.

Las imágenes muestran al religioso acercarse a la estructura para intentar bajarla, pero esta comienza a inclinarse y termina cayendo sobre él.

Afortunadamente, el crucifijo impactó en su hombro, evitando que lo golpeara directamente en la cabeza. Sin embargo, el sacerdote perdió el equilibrio y cayó junto con la estructura.

"CRUZ DE CRISTO CASI MATA A SACERDOTE" – En Colombia, la cruz de Cristo Jesús casi le da en la cabeza a un cura que pretendía bajarla para hacerle mantenimiento. ¿Qué pasa en las iglesias? https://t.co/bLQkrF2lr2 — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 21, 2026

Este sería el segundo incidente similar, luego de que en Ecuador un crucifijo colocado en una pared cayera sobre un sacerdote mientras oficiaba una misa, provocándole un golpe que le causó la muerte.