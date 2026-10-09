Un grupo de personas enmascaradas intentó asaltar la joyería Medina Jewelers, ubicada en Lynnwood, Washington, Estados Unidos, después de utilizar una camioneta para impactar contra la fachada del establecimiento.

Según los reportes policiales, los sospechosos utilizaron una Toyota Tacoma para ingresar al local. Tras el impacto, los individuos entraron al establecimiento con la intención de cometer el robo.

Propietario disparó contra los asaltantes

En medio del intento de atraco, el propietario del negocio tomó un arma de fuego y realizó varios disparos contra los sospechosos.

La reacción provocó que los individuos abandonaran el establecimiento sin llevarse ningún objeto de valor. También dejaron la camioneta utilizada para impactar contra la fachada.

Posteriormente, los sospechosos escaparon a bordo de otros vehículos: un SUV de color negro y un sedán plateado.

Solo se reportaron daños materiales

El impacto de la camioneta provocó daños considerables en la estructura de la joyería. Sin embargo, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas entre los empleados o clientes que se encontraban dentro del establecimiento.

Hasta el momento tampoco se ha confirmado si alguno de los sospechosos resultó herido durante los disparos efectuados por el propietario.

La camioneta abandonada en el lugar fue localizada por las autoridades y forma parte de los indicios incorporados a la investigación. La Policía continúa con las diligencias para identificar y localizar a los responsables del intento de robo, así como para determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos.