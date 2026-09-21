Un insólito accidente se registró durante un partido de la Primera División de Tailandia, cuando el futbolista inglés Andros Townsend fue atropellado por una máquina utilizada para trabajar el césped mientras realizaba ejercicios de calentamiento.

El incidente ocurrió durante el entretiempo del encuentro entre Pattani FC y PT Prachuap. Townsend, de 35 años, calentaba junto con varios de sus compañeros cuando terminó en la trayectoria del vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Todo comenzó cuando Townsend intentó alcanzar un balón durante uno de los ejercicios. El exjugador del Tottenham salió momentáneamente del área en la que realizaba el calentamiento y no advirtió que la máquina se aproximaba por detrás.

El vehículo golpeó sus piernas y lo derribó antes de avanzar parcialmente sobre su cuerpo. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo sus compañeros reaccionan rápidamente mientras el conductor detiene la máquina.

La escena generó preocupación debido a que una de las piernas del futbolista quedó momentáneamente atrapada debajo del rodillo.

Townsend evitó lesiones graves

Pese a lo aparatoso del accidente, Townsend no sufrió lesiones de gravedad. Algunos reportes señalaron que únicamente presentó raspones y molestias menores después del impacto.

El futbolista incluso pudo continuar con la jornada deportiva e ingresó como sustituto durante los últimos minutos del partido.

PT Prachuap terminó imponiéndose 3-0 frente a Pattani FC, mientras Townsend posteriormente tomó con humor lo ocurrido y compartió imágenes del incidente en sus redes sociales.