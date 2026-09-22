Un insólito robo registrado en India se viralizó en redes sociales luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en que un hombre con el rostro cubierto utilizó chile en polvo para atacar a empleados de una sucursal bancaria.

El hecho ocurrió el 10 de septiembre en una sucursal del State Bank of India (SBI), ubicada en Bhande Plot, en el área de Sakkardara, Nagpur, estado de Maharashtra.

En las imágenes se observa al sospechoso ingresar al lugar con el rostro cubierto por una tela blanca y vestido con una prenda de color anaranjado.

Lanzó chile en polvo contra empleados

De acuerdo con los reportes policiales, varios trabajadores regresaban a la sucursal con dinero cuando el hombre se aproximó y lanzó chile en polvo directamente hacia sus rostros.

El ataque provocó ardor y desorientación entre los empleados, situación que el sospechoso aprovechó para apoderarse de una bolsa que contenía 4.53 lakh de rupias, equivalentes a 453 mil rupias.

Tras obtener el efectivo, el hombre salió del establecimiento y comenzó a escapar por las calles cercanas.

Fue capturado 30 minutos después

Los trabajadores alertaron sobre lo ocurrido y algunos salieron detrás del sospechoso. Agentes que realizaban patrullajes en el sector y personal de investigación de la Policía se sumaron a la persecución.

Aproximadamente 30 minutos después, el hombre fue localizado cerca de un kilómetro de distancia de la sucursal bancaria. Las autoridades recuperaron la totalidad del dinero robado.

El detenido fue identificado como Suraj Borkar, de 28 años, residente de la zona rural de Nagpur.

La Policía registró un caso en su contra y continúa investigando si actuó solo o contó con la participación de otras personas. Las autoridades también analizan si el sospechoso había vigilado previamente los movimientos del banco antes de cometer el robo.