En redes sociales se difundió el momento en que un paciente cayó al suelo desde una camilla mientras era trasladado hacia una ambulancia en São Sebastião do Paraíso, Brasil, el pasado lunes 7 de septiembre.

Las cámaras de seguridad captaron el incidente, que generó indignación en redes sociales. El hombre era trasladado en la camilla cuando esta perdió el equilibrio y provocó su caída, pese a contar con barandas laterales.

Uno de los trabajadores que iba al frente rápidamente corrió para levantar al paciente, mientras su compañera permaneció en el lugar. Posteriormente, el hombre fue estabilizado y trasladado en la ambulancia.

El alcalde de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais, informó que se iniciaron procedimientos internos para determinar las causas del incidente y establecer responsabilidades por un posible incumplimiento del protocolo. Por fortuna, el paciente no sufrió lesiones posteriores a la caída.