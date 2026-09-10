Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la intersección de South Peoria Street y East Yale Avenue, en Aurora, Estados Unidos, donde una patrulla policial fue impactada por otro vehículo y terminó volcada sobre otros dos autos.

Según las autoridades, los agentes se dirigían a una emergencia en una escuela secundaria, donde un estudiante era amenazado con un cuchillo. El conductor del otro vehículo, identificado como Anthony Robinson, de 32 años, presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y no cedió el paso a la patrulla.

Tras el accidente, Robinson intentó huir, pero fue localizado y detenido a menos de una cuadra. Dentro de su vehículo encontraron una botella de licor vacía y objetos relacionados con drogas.

Los dos agentes fueron atendidos por lesiones leves y posteriormente dados de alta. Robinson enfrenta cargos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol, abandonar la escena de un accidente y no ceder el paso a un vehículo de emergencia, entre otros.