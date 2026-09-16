En redes sociales se ha viralizado el momento exacto en que dos ladrones a bordo de una motocicleta intentan despojar de sus pertenencias a un hombre que iba acompañado de su perro mientras le daba un paseo.

Los hechos ocurrieron en San Cristóbal de Bogotá, Colombia, donde uno de los sujetos desciende de la motocicleta e intenta amenazar al hombre con un cuchillo, pero el valiente perrito intervino y frustró el asalto, mientras los delincuentes huían.

Luego, el hombre se levanta asustado, mientras el perro permanece alerta. Posteriormente, el hombre le coloca la correa y continúan caminando de regreso a casa.

Como era de esperarse, los usuarios aplaudieron la rápida reacción del perrito, mientras que otros comentaron que les daría temor estar en una situación similar y que su mascota pudiera resultar herida. Otros decidieron felicitarlo y bromear con que se ganó el doble de ración de comida hasta pollito.