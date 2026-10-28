Un camión cisterna estuvo a punto de ser impactado por un tren en un paso ferroviario de Poznań, Polonia, luego de que el conductor intentara cruzar las vías pese a la señal de advertencia sobre la proximidad de la locomotora.

Durante la maniobra, la barrera quedó a punto de atascarse entre la cabina y el tanque de combustible. Sin embargo, el conductor logró avanzar y retirar el vehículo de las vías antes del paso del tren.

La locomotora pasó a toda velocidad apenas unos segundos después de que el camión cisterna lograra salir del lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y el incidente quedó en un susto para los involucrados.