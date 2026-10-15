El mediocampista portugués Vitinha expresó su deseo de que Cristiano Ronaldo regrese a la selección de Portugal, luego de la polémica que protagonizó el delantero durante el último parón internacional. El futbolista del Paris Saint-Germain espera que las diferencias entre el capitán y el seleccionador Jorge Jesus puedan resolverse para que ambos vuelvan a trabajar juntos.

La controversia comenzó cuando Ronaldo abandonó la concentración portuguesa después de quedarse en el banquillo durante la victoria por 2-1 frente a Noruega, sin disputar ningún minuto. El atacante manifestó su inconformidad con la decisión del entrenador, a quien acusó de no cumplir con su palabra respecto a su participación en el equipo.

Posteriormente, el delantero publicó un comunicado en el que ofreció disculpas a sus compañeros por lo ocurrido, aunque también cuestionó la decisión técnica de Jorge Jesus. Además, aseguró que estaba dispuesto a aceptar cualquier sanción que determinara la Federación Portuguesa de Fútbol, organismo que inició un procedimiento disciplinario y suspendió provisionalmente al capitán.

Tras la victoria del PSG por 4-2 frente al Manchester City en la Champions League, Vitinha fue consultado sobre la situación de su compatriota. El centrocampista reconoció que el último parón internacional estuvo marcado por las emociones y manifestó que espera una solución favorable para todas las partes involucradas.

«Espero que él regrese y que todo termine bien», expresó Vitinha, quien también aseguró que el deseo de ver nuevamente a Ronaldo con la selección es compartido por sus compañeros. Sus declaraciones reflejan la expectativa que existe dentro del entorno portugués por resolver el conflicto y recuperar a su máximo referente ofensivo.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, continúa siendo el máximo goleador histórico de Portugal, con 146 tantos en 234 partidos internacionales. Mientras tanto, la selección ya aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones y tendrá compromisos frente a Dinamarca y Gales en noviembre, fechas en las que podría producirse el regreso del delantero si se resuelve la situación.