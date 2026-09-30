Un voraz incendio estructural registrado la tarde de este miércoles en una vivienda utilizada como recicladora, ubicada en la 7a avenida y 8a calle de Santa Isabel 1, zona 3 de Villa Nueva, dejó una persona fallecida y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios movilizó aproximadamente siete unidades contra incendio y camiones de abastecimiento. Durante las labores se utilizaron más de 17 mil galones de agua debido a la magnitud del fuego y la cantidad de material almacenado dentro del inmueble.

Difícil acceso complicó las labores

Los socorristas realizaron entradas forzadas para ingresar a diferentes sectores de la recicladora, ya que los materiales acumulados dificultaban el acceso y las tareas de sofocamiento.

En las operaciones participaron elementos de la Estación Central y de las compañías 10a, 25a, 29a, 79a y 100a del Cuerpo Voluntario de Bomberos (CVB).

Localizan a una mujer fallecida

Durante las labores, el equipo de búsqueda e intervención rápida localizó el cuerpo de una mujer de aproximadamente 68 años, quien presentaba quemaduras en el 100% del cuerpo.

Mediante el Sistema de Comando de Incidentes se estableció una morgue temporal junto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Posteriormente, el cuerpo fue evacuado y entregado a las autoridades correspondientes.

🚨LABORES EN INCENDIO DE SANTA ISABEL I VILLA NUEVA, CONTINUAN UNA MUJER DE LA TERCERA EDAD FUE LOCALIZADA SIN VIDA🚨



Las labores para sofocar las llamas que consumen lo que se guardaba en el interior de una vivienda continúan, una mujer sin vida fue localizada con quemaduras en… pic.twitter.com/Epa1rQHfpO — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 1, 2026

Incendio estaba controlado en un 80%

Al cierre de esta nota, a las 21:00 horas, los socorristas acumulaban aproximadamente cinco horas con 30 minutos continuos de trabajo en el lugar y reportaban el incendio controlado en un 80%.

Los Bomberos Voluntarios continuaban utilizando el agente extintor químico “Foam”, empleado para reducir el riesgo de que las llamas vuelvan a iniciarse mientras avanzan las tareas de extinción.