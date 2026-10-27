El ciclista guatemalteco Wilson Chonay volvió a destacar en la 65.ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala al adjudicarse su segunda victoria de etapa, esta vez en Quetzaltenango.

El pedalista nacional demostró su capacidad y determinación en la carretera, despertando la emoción de los aficionados que disfrutan de la máxima fiesta del ciclismo guatemalteco.

Mientras la afición guatemalteca festeja la victoria de Wilson Chonay, la clasificación general individual también registró cambios. El colombiano Christian Rico se adueñó del primer lugar y se enfundó el maillot amarillo, con una estrecha ventaja de cuatro segundos sobre el costarricense Alejandro Granados, quien se mantiene al acecho en la lucha por el liderato.

Sin duda la disputa por el liderato de la Clasificación General Individual está muy reñida y faltan aún cinco etapas que tendrán su grado de dificultad en la Vuelta a Guatemala 2026.

Este será el recorrido de la Sexta Etapa de este miércoles que pasará por San Cristóbal – El Migrante – Autopista Salcajá – El Migrante – Paxtocá – El Migrante (5 vueltas) – Quetzaltenango – Palestina de los Altos – San Pedro San Marcos siendo un total de (129.6 km).