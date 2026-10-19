La 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026 se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre, con diez etapas que recorrerán distintas regiones del país y reunirán a equipos nacionales y extranjeros en una de las competencias más importantes del ciclismo guatemalteco.

El evento, organizado por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, comprenderá 1,453.9 kilómetros, según las distancias establecidas en la presentación oficial.

La carrera comenzará en Guastatoya, El Progreso, y finalizará en la Ciudad de Guatemala.

¿Qué equipos participarán en la Vuelta a Guatemala 2026?

La competencia contará con 19 equipos, de los cuales nueve son extranjeros, procedentes de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos y Panamá.

Entre los representantes internacionales figuran NU Colombia, Best PC, Colono Bikestation Kölbi, Banco Industrial 4WD Rent a Car, Canel’s Java, Arenas Tlax-Mex, Pío Rico Cycling Team, Momentum Racing – Repuestos Aquaroni – Quici y la Selección de Panamá.

Por Guatemala participarán diez agrupaciones, entre ellas Hino – One – La Red – Suzuki, ECA Electricidad Ciclismo, Decorabaños Bantrab, Castelli – Deluxe Red Hook y Master Xela, además de asociaciones deportivas de San Marcos, Quiché, Sololá y otros equipos nacionales.

Conozca los recorridos oficiales de las diez etapas

La primera etapa, el viernes 23 de octubre, tendrá una distancia de 215.4 kilómetros. Los ciclistas partirán de Guastatoya y pasarán por El Rancho, Teculután, Santa Cruz, Zacapa, Gualán, Los Amates y Morales, hasta llegar al Malecón de Puerto Barrios, Izabal.

El sábado 24 de octubre, la segunda jornada recorrerá 212 kilómetros desde Morales, Izabal, hasta San Antonio La Paz, pasando por Los Amates, Gualán, Santa Cruz, Teculután, El Rancho, Guastatoya y Sanarate.

Para el domingo 25 de octubre, la tercera etapa comprenderá 196.6 kilómetros entre Antigua Guatemala y Coatepeque, atravesando Escuintla, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa, San Antonio, San Bernardino, Mazatenango, Cuyotenango y Retalhuleu.

La cuarta etapa, programada para el lunes 26 de octubre, conectará San Felipe, Retalhuleu, con San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, pasando por Coatepeque, Pajapita, Cruce La Virgen, Catarina y El Rodeo, en un trayecto de 119.3 kilómetros.

El martes 27 de octubre se disputará la quinta jornada, de 139.4 kilómetros, que comenzará en Catarina, San Marcos, y finalizará en el Cerro El Baúl, Quetzaltenango. La ruta incluirá Cruce de La Virgen, Pajapita, Coatepeque, Las Victorias, Retalhuleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Zunil y Cantel.

El occidente tendrá circuitos y una cronoescalada

La sexta etapa, el miércoles 28 de octubre, recorrerá 147 kilómetros desde San Cristóbal, pasando por El Migrante, la autopista de Salcajá y Paxtocá, con un circuito de cinco vueltas. Posteriormente, continuará por Quetzaltenango y Palestina de los Altos, hasta finalizar en San Pedro San Marcos.

El jueves 29 de octubre, la séptima jornada partirá de La Esperanza e incluirá cinco vueltas a un circuito en Quetzaltenango. Después, los ciclistas pasarán por Salcajá, Alaska, Nahualá, La Cuchilla y Los Encuentros, hasta llegar a Monte Elim, completando 140.2 kilómetros.

La octava etapa, programada para el viernes 30 de octubre, será una cronoescalada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, pasando por San Pablo y Santa Clara. En esta modalidad, los ciclistas compiten contra el reloj en un recorrido ascendente.

El sábado 31 de octubre, la novena etapa tendrá una distancia de 139.1 kilómetros, desde Sololá hasta Ciudad Vieja, Sacatepéquez. El trayecto incluirá La Cuchilla, Pamezabal, Los Encuentros, Chupol, Tecpán, Patzicía, Chimaltenango y El Tejar.

La décima y última etapa se disputará el domingo 1 de noviembre. Los participantes partirán de Villa Linda y completarán siete vueltas a un circuito del Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala, con una distancia de 121.3 kilómetros.

¿Dónde escuchar la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 en vivo?

En Radio Cadena Sonora brindaremos cobertura completa de las diez etapas de la competencia mediante transmisiones exclusivas que le llevarán las emociones y los acontecimientos más importantes de cada jornada.

Sintonice la frecuencia 96.9 FM y siga nuestras diferentes redes sociales oficiales para mantenerse al tanto del desarrollo de la carrera y de los detalles más relevantes de cada etapa.

Además, puede escuchar la competencia en vivo por internet a través de nuestro sitio web oficial: www.sonora.com.gt/envivo/.

¡Acompáñenos y viva la emoción de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026 junto a Radio Sonora!