Este domingo 1 de noviembre se desarrolla la décima y última etapa de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026, con un recorrido desde el Anillo Periférico rumbo a Villa Linda.

Los pedalistas recorrerán 115.5 kilómetros en una jornada que definirá los primeros tres puestos de la clasificación general. La salida está prevista entre las 9:54 y las 10:00 horas, cuando los ciclistas buscarán cerrar la competencia y asegurar su posición en el liderato.

Los aficionados podrán seguir esta última etapa a través de Radio Sonora 96.9 FM y mediante la transmisión en vivo en www.sonora.com.gt/envivo/, para no perderse los detalles de esta importante competición.

Con esta jornada concluirá la Vuelta Ciclística, luego de que los pedalistas recorrieran distintos departamentos del país, para cerrar la competencia en el departamento de Guatemala.