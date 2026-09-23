Xelajú MC consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Antigua GFC en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, en un encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Liga Nacional de Guatemala. El compromiso se disputó hasta este momento debido a la reprogramación provocada por la participación de ambos equipos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El encuentro comenzó con intensidad y Xelajú MC llegó a celebrar tempranamente la apertura del marcador, aunque la anotación fue anulada después de la revisión del FVS. Los superchivos mantuvieron la presión y encontraron nuevamente el camino al gol al minuto 26, cuando Diego Casas apareció para poner el 1-0 y darle la ventaja al conjunto quetzalteco.

Antes del descanso, Xelajú volvió a generar peligro y consiguió un penalti a su favor. Yair Jaén fue el encargado de ejecutar desde los once pasos y no falló, colocando el 2-0 en el marcador. Con esa ventaja, los locales se marcharon al vestuario con una diferencia importante y con el control del encuentro.

En la segunda mitad, los dirigidos por Roberto Hernández mantuvieron la intensidad y continuaron buscando ampliar la ventaja. La recompensa llegó al minuto 67, cuando Oscar Mejía marcó el 3-0 y prácticamente encaminó la goleada de los superchivos ante el conjunto colonial.

Steven Cárdenas también tuvo protagonismo en la recta final. Al minuto 75 consiguió marcar lo que habría sido el cuarto tanto de Xelajú, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar. Sin embargo, el atacante tendría una nueva oportunidad y al minuto 82 consiguió finalmente su gol para establecer el 4-0 definitivo.

Dos minutos después del cuarto tanto, Xelajú MC se quedó con diez jugadores por la expulsión de Marcelo Hernández, quien recibió tarjeta roja directa tras una entrada sobre Diego Fernández. A pesar de la inferioridad numérica en los últimos minutos, el conjunto local mantuvo la ventaja y aseguró los tres puntos.

Con este resultado, Xelajú MC llegó a 15 puntos y ascendió a la quinta posición de la clasificación. Antigua GFC, pese a la derrota, continúa como líder con 21 unidades y todavía tiene un partido pendiente, correspondiente a la jornada 10 frente a Municipal, compromiso que fue reprogramado para el 8 de octubre debido a la ausencia de jugadores convocados a la Selección Nacional.