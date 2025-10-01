Esta mañana se reportó una fuerte explosión en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina.

Bomberos Voluntarios y Municipales fueron alertados para atender la emergencia y brindaron asistencia a cinco personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Roosevelt.

Entre los heridos se encuentran dos mujeres con graves quemaduras, identificadas como Rosalinda Pérez, de 19 años, y María Agustín López, de 35. Los otros tres afectados presentaban fracturas y quemaduras de primer y tercer grado.

Según vecinos, un proveedor de gas, aparentemente menor de edad, llegó al lugar para colocar un cilindro sin percatarse de que había una fuga en el área. Al momento de preparar los alimentos, se produjo la explosión que redujo la vivienda a escombros.

Ante lo ocurrido, socorristas recomendaron mantener los cilindros de gas en áreas abiertas y evitar encender luces o fuego en caso de fuga, con el fin de prevenir tragedias que pongan en riesgo la vida.