Este martes 27 de octubre, el Ministerio de Gobernación (MINGOB) destituyó a David Estuardo Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), y a Esvin Jacinto Quiché, quien se desempeñaba como subdirector general de Operaciones.

Cambios en medio de la crisis de seguridad

La decisión se habría tomado en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país y tras los hechos relacionados con la muerte del exfiscal y abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, así como de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrida el pasado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 capitalina.

Los cambios en la cúpula policial se producen luego de que el Ministerio Público (MP) iniciara investigaciones por posibles irregularidades en los procedimientos efectuados por agentes de la PNC durante las diligencias relacionadas con el ataque armado contra Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.

Boteo deja la dirección de la PNC

La salida de Boteo marca el fin de su gestión al frente de la institución policial y abre un proceso de transición. Hasta el momento, no se han confirmado los detalles del relevo ni quién será nombrado para asumir la dirección general.

Boteo fue designado en el cargo el 15 de enero de 2024 por el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, al inicio del gobierno de Bernardo Arévalo. En esa ocasión, sustituyó a Adal Rodríguez Najarro y permaneció al frente de la PNC durante dos años, nueve meses y doce días, hasta el 27 de octubre de 2026.

Pendiente el nombramiento del sucesor

Con su destitución y el anuncio de su paso a jubilación, queda pendiente conocer quién dirigirá la PNC. Asimismo, se desconoce si los demás integrantes de la cúpula policial continuarán en sus puestos o si las autoridades anunciarán una renovación más amplia de los mandos.