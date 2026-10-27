El delantero francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ofreció disculpas públicas a la comunidad china tras desatar una controversia por un comentario relacionado con una imagen viral. El futbolista reconoció que sus palabras causaron malestar y expresó su arrepentimiento ante las reacciones generadas en los últimos días.

El pronunciamiento fue difundido en chino, francés e inglés, con el propósito de dirigirse tanto a la población de China como a los integrantes de esa comunidad en otros países. En su mensaje, el atacante manifestó su respeto por el pueblo chino y su historia, además de reconocer que sus declaraciones pudieron resultar ofensivas.

«Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido», expresó Mbappé en el comunicado. El jugador también admitió que sus comentarios hirieron a numerosas personas, por lo que ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados por sus palabras.

El origen de la polémica

La controversia comenzó durante una conversación en la que le preguntaron al futbolista cuál era el contenido humorístico que más disfrutaba en internet. En respuesta, mencionó un montaje que le causaba gracia, en el que su rostro aparecía colocado sobre la imagen de un dictador chino.

La imagen hacía referencia al retrato histórico de Mao Zedong, antiguo líder de China, cuyo rostro fue reemplazado digitalmente por el del delantero francés. La respuesta del jugador provocó críticas y reacciones negativas entre usuarios chinos y miembros de esa comunidad en distintas partes del mundo.

Al referirse al incidente, Mbappé reconoció que su reacción durante la entrevista fue desafortunada. Asimismo, explicó que comprendía el impacto de sus palabras y reiteró que no tenía la intención de ofender a ninguna persona. El futbolista pidió disculpas a todos aquellos que pudieron sentirse agraviados por sus declaraciones.

Consecuencias comerciales y mediáticas

La polémica también habría tenido repercusiones económicas para el jugador. Varias empresas chinas, entre ellas Milkground, Mengniu y Dongpeng, habrían decidido finalizar sus acuerdos publicitarios con el delantero. Además, plataformas digitales como Dongqiudi y Xiaohongshu tomaron distancia de su figura en medio de las críticas.

En el ámbito de las transmisiones deportivas, la cadena estatal china CCTV habría retirado de su programación encuentros de LaLiga y partidos relacionados directamente con Mbappé. La medida evidenció el alcance mediático que adquirió la controversia en el mercado chino, donde el fútbol español mantiene presencia y vínculos comerciales.

LaLiga se pronuncia ante la crisis

Ante la magnitud de la situación, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se pronunció sobre el incidente y ofreció disculpas en representación de la competición y de las instituciones asociadas. El directivo destacó la importancia de preservar las relaciones con China y evitar que las declaraciones individuales afecten los vínculos deportivos y comerciales.

Tebas también anunció la implementación de un protocolo de comunicación y sensibilización, que se desarrollará en coordinación con los clubes y sus planteles profesionales. La iniciativa buscaría prevenir nuevas controversias y reforzar la responsabilidad de los futbolistas en sus declaraciones públicas, especialmente cuando puedan generar reacciones en comunidades internacionales.