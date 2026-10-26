Las bajas temperaturas comienzan a sentirse en Guatemala, especialmente durante las madrugadas. En Quetzaltenango, los termómetros descendieron hasta los 6 grados centígrados, uno de los registros más fríos reportados recientemente.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé que el ambiente frío continúe en las regiones montañosas, mientras la humedad favorecerá lluvias y nubosidad en distintos sectores.

¿Qué departamentos registran las temperaturas más bajas?

Quetzaltenango encabeza los registros compartidos, con 6 grados centígrados. Huehuetenango reportó 8.8 grados, mientras que Alta Verapaz alcanzó los 13 grados durante las primeras horas del día.

En la ciudad de Guatemala también se percibió el descenso térmico, con una temperatura de 13.6 grados, principalmente durante la madrugada.

Estas condiciones reflejan el enfriamiento nocturno que afecta especialmente las áreas elevadas del Occidente y el Altiplano Central, donde se espera que continúen las mañanas frías.

¿Cuándo llegará el primer frente frío a Guatemala?

De acuerdo con las proyecciones del Insivumeh, el primer frente frío de la temporada podría ingresar entre el 1 y el 7 de noviembre, aunque su llegada dependerá de la evolución atmosférica.

Este fenómeno podría intensificar el descenso de las temperaturas, especialmente en los departamentos del occidente y las zonas montañosas del territorio nacional.

Por ahora, se recomienda prestar atención a los próximos boletines meteorológicos, ya que las fechas y la intensidad del sistema pueden variar.

Lluvias y nubosidad acompañarán el ambiente frío

Además del descenso térmico, el ingreso de humedad favorecerá la formación de nubes y lluvias dispersas durante la tarde y noche, principalmente en la región de Bocacosta.

También podrían registrarse precipitaciones en el norte, la Franja Transversal del Norte y el Caribe, mientras que algunos sectores podrían presentar actividad eléctrica.

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

Ante las madrugadas frías, se recomienda utilizar ropa abrigada, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas que permanecen al aire libre durante las primeras horas del día.

El Insivumeh continuará actualizando sus pronósticos para informar sobre posibles cambios en las temperaturas y el ingreso de sistemas fríos durante los primeros días de noviembre.

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