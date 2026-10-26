El clima en Guatemala del lunes 26 al viernes 30 de octubre estará marcado por una disminución de las lluvias, principalmente del sur al centro del país. Sin embargo, algunas regiones podrían registrar precipitaciones dispersas y actividad eléctrica durante las tardes y noches.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las lluvias podrían continuar principalmente en la Bocacosta, el Suroccidente, Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte.

Aunque se espera una reducción de las precipitaciones, los suelos permanecen saturados en gran parte del territorio nacional. Esta condición mantiene el riesgo de deslizamientos, deslaves y daños en la red vial, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención.

Clima en Guatemala: seis regiones aún podrían registrar lluvias y actividad eléctrica

En la Meseta Central, incluida la capital, se prevé neblina durante las primeras horas del día y temperaturas máximas de 25 a 27 °C. En el Altiplano Central y Occidental, los valores oscilarán entre 23 y 28 °C, con frío durante la noche y la madrugada.

Petén tendrá temperaturas máximas de 32 a 34 °C, mientras que en Alta Verapaz se esperan entre 25 y 33 °C. En el Caribe, los registros podrían alcanzar de 31 a 33 °C.

El pronóstico también contempla lluvias dispersas, lloviznas y actividad eléctrica durante las tardes y noches en Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte.

Compartimos el pronóstico de las condiciones climáticas que podrían presentarse en el territorio nacional durante la semana del lunes 26 al viernes 30 de octubre de 2026. pic.twitter.com/ygOQqQjAxr — CONRED (@ConredGuatemala) October 26, 2026

Pronóstico del tiempo en Guatemala: temperaturas de hasta 35 °C

En la región del Pacífico, así como en Motagua y los Valles del Oriente, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 33 y 35 °C. Durante el día predominarán las condiciones cálidas y húmedas, con aumento de nubosidad por la tarde y noche.

La Bocacosta y el Suroccidente podrían registrar lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. Aunque las precipitaciones disminuirán principalmente del sur al centro del país, no se descartan eventos aislados durante la semana.

En general, se esperan condiciones cálidas y húmedas durante el día, con viento ligero a moderado del norte y noreste que disminuirá gradualmente.

Lluvias en Guatemala: suelos saturados elevan el riesgo de deslizamientos

Los suelos continúan saturados en gran parte del territorio nacional, una condición que aumenta la posibilidad de deslizamientos, deslaves y daños en carreteras. Las personas que viven cerca de laderas o barrancos deben mantenerse atentas a grietas, caída de rocas o movimientos del terreno.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) recomienda consultar los canales oficiales y conducir con precaución en rutas afectadas por lluvia o neblina.

Mantén lista tu mochila de las 72 horas 🎒 con artículos esenciales para responder ante cualquier emergencia.



🚨 Adapta su contenido a las necesidades de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y mascotas. pic.twitter.com/DyI4Ximaya — CONRED (@ConredGuatemala) October 26, 2026

También aconseja identificar rutas de evacuación, preparar la Mochila de las 72 Horas y atender las indicaciones de las autoridades locales ante cualquier emergencia.

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