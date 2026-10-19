Un hombre que labora como guardia de seguridad privada resultó herido con arma blanca en el cuello, en la 7.ª avenida y 8.ª calle de la zona 1.

Elementos del Casco Rojo acudieron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarlo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde recibe atención médica especializada.

Según información preliminar, el ataque ocurrió cuando la víctima le impidió el ingreso a una persona que presuntamente se encontraba bajo efectos de alguna sustancia.