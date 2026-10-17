Un ataque armado registrado la mañana del sábado 17 de octubre en el Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, dejó dos personas fallecidas, quienes participaban en un encuentro deportivo.

Entre las víctimas se encuentra Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado, notario y exfiscal del Ministerio Público (MP), cuya muerte ha generado reacciones en distintos sectores del país.

Segunda víctima trabajaba en el ámbito deportivo

La otra persona fallecida fue identificada como Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años. Según información preliminar, presuntamente laboraba en la Federación Deportiva Nacional de Judo, en la Unidad de Información Pública y Registro General de Deportistas Federados.

Investigación continúa

Hasta el momento, la Federación Deportiva Nacional de Judo no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de Aguilar Gamarro.

Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del doble homicidio, establecer el posible móvil del ataque y determinar la eventual participación de las personas detenidas en relación con el caso.