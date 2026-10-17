La mañana de este sábado 17 de octubre, se registró un ataque armado en el Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, que dejó dos personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentra Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado, notario y exfiscal del Ministerio Público (MP).

Localizan indicios en la escena del crimen

Tras el hecho de violencia, las autoridades localizaron 52 casquillos e incautaron un arma de fuego en el lugar del ataque. Los indicios fueron documentados como parte de las diligencias para establecer cómo ocurrió el doble crimen.

De acuerdo con el reporte policial, aproximadamente diez minutos después del ataque, a las 09:50 horas, agentes lograron la captura de dos presuntos responsables en el bulevar San Isidro, zona 16. Los detenidos fueron identificados como los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28 años.

Los registros policiales confirman que son hermanos, originarios de Senahú, Alta Verapaz. El Ejército ha confirmado que Rigoberto Choc Toz, uno de los supuestos responsables fue soldado.

El cual ingresó el 1 de febrero de 2017 en el Comando Regional Central y se retiró el 28 de febrero de 2019.

A su llegada a Torre de Tribunales Daniel aseguró que le estaba enseñanado a utilizar una plataforma comercial a su hermano cuando fueron detenidos por agentes de la PNC.

Incautan arma de fuego y motocicleta

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron una carabina con registro GF9-1138GUA. Además, consignaron una motocicleta negra marca Haojue, con placas de circulación M043NQT, en la que presuntamente se desplazaban los detenidos.

Dos personas murieron en el ataque

El informe oficial señala que las dos víctimas mortales sufrieron heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego dentro del complejo deportivo. Entre los fallecidos figura Juan Francisco Solórzano Foppa abogado, notario y exfiscal del MP.

Los hermanos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, junto con los indicios incautados, para que se resuelva su situación legal. El procedimiento forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades tras el ataque armado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil del doble homicidio y establecer la posible participación de los detenidos.