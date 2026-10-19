Un accidente de tránsito se registró la noche del jueves en Altamira, estado de Pará, Brasil, donde una camioneta chocó contra la parte trasera de un camión recolector de basura.

Una cámara de seguridad captó el momento en que uno de los trabajadores, quien se encontraba en la plataforma trasera del camión, saltó segundos antes del impacto para evitar ser aplastado. Su compañero corrió para auxiliarlo.

El recolector sufrió heridas leves en una pierna y fue dado de alta esa misma noche, según la información compartida.