En Línea C-4, parcelamiento Centro ll La Máquina, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, policías detuvieron a Marvin de 19 años, quien portaba una pistola Glock, calibre 9 mm, careciendo de la documentación respectiva.



Mientras que en la zona 1 de Santa Catarina Pinula, en seguimiento a una denuncia ciudadana sobre un individuo que presuntamente realizaba disparos al aire, agentes de la Comisaría 13 capturaron en flagrancia a Erick de 18 años, marero 18, con el rango de tirador, se le incautó una carabina Taurus, calibre .223, la cual registra reporte de robo del 9 de octubre de 2026, tras un hecho ocurrido en el kilómetro 16.5 de la ruta a El Salvador, además se le decomisó un teléfono.

Estas personas fueron trasladadas a un juzgado para resolver su situación legal y autoridades hacen el llamado a denunciar estos hechos al número 110 de la PNC.