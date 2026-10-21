Dos hombres resultaron heridos en un ataque armado registrado en la avenida Petapa y 52 calle de la zona 12 capitalina, frente a un reconocido centro de conveniencia. Ambos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados al Hospital Roosevelt.

El incidente movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes localizaron a las víctimas con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento, los dos hombres no han sido identificados.

Vehículo recibió varios impactos de bala

De acuerdo con información preliminar, desconocidos dispararon contra el conductor de un vehículo. Después del ataque, el automóvil continuó su recorrido hasta detenerse frente al centro comercial, donde las víctimas recibieron asistencia.

En un video difundido en redes sociales se observa el vehículo momentos después del incidente. Durante su recorrido, avanzó en contra de la vía y varios conductores lograron esquivarlo, evitando otras posibles colisiones.

Vea el video del momento a continaución:

Bomberos trasladaron a los heridos al Hospital Roosevelt

Técnicos en Urgencias Médicas del Cuerpo de Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a los dos hombres y realizaron los procedimientos necesarios para estabilizarlos. Posteriormente, los trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedaron bajo atención médica especializada.

En la escena quedó el vehículo con varias perforaciones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en su estructura. Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para que se efectuaran las diligencias de investigación.

PNC realiza diligencias en la zona 12

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en el sector para recabar información sobre lo ocurrido y apoyar las diligencias correspondientes.

Por ahora, no se han divulgado las identidades de los heridos ni se cuenta con información confirmada sobre los responsables del ataque. Las investigaciones deberán establecer cómo se desarrolló el incidente armado frente a Plaza Madera.