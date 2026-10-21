El Real Madrid venció 4-1 al RB Leipzig este miércoles, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, y mantuvo su pleno de victorias en el torneo europeo.

El triunfo permite al conjunto blanco sumar nueve puntos y mantenerse entre los equipos que han ganado sus tres primeros encuentros de la competición.

Bernardo Silva abrió el marcador

Durante la primera parte, el equipo merengue tuvo dificultades para encontrar ritmo y generar ocasiones claras frente a un Leipzig que se mantuvo ordenado en defensa.

El guardameta Thibaut Courtois fue determinante con varias intervenciones, al evitar que los alemanes se adelantaran en el marcador antes del descanso.

Al minuto 44, Bernardo Silva aprovechó un rebote tras un remate de Arda Güler para enviar el balón al fondo de la portería y darle la ventaja al Real Madrid.

En el inicio del segundo tiempo, el conjunto español aumentó la diferencia. Al minuto 52, Arda Güler apareció en el área para culminar una jugada en la que participaron Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Con el marcador a favor, el Real Madrid ganó confianza y comenzó a generar más espacios ante un Leipzig obligado a adelantar sus líneas en busca del descuento.

El Real Madrid sentenció el encuentro

Al minuto 83, Kylian Mbappé amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área, complicando las posibilidades de reacción del equipo alemán.

Sin embargo, el Leipzig respondió rápidamente y Tidiam Gomis anotó al minuto 85, en una acción de contraataque que redujo momentáneamente la diferencia.

Dos minutos después, Yan Diomande marcó el cuarto tanto del Real Madrid con una volea, sellando el 4-1 definitivo en un cierre de partido con oportunidades para ambos equipos.

El clásico, el próximo desafío

Con esta victoria, el equipo dirigido por el Real Madrid llega con nueve puntos en la Liga de Campeones y refuerza su confianza antes de enfrentar al FC Barcelona.

El clásico español está previsto para dentro de cuatro días y representa el siguiente gran desafío para los merengues, que buscarán mantener el impulso tras su contundente triunfo europeo.