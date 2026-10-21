El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé posibles lloviznas durante la noche de este miércoles en el departamento de Izabal, debido a las condiciones climáticas previstas para la jornada.

La institución también advierte que las condiciones atmosféricas podrían favorecer el desarrollo de tormentas locales severas en distintas regiones del país, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los cambios del clima y a los avisos oficiales.

Asimismo, el Insivumeh aconseja tomar precauciones ante posibles lahares en la cadena volcánica, inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, así como por eventuales daños en la red vial.

También las autoridades hacen el llamado a las personas resguardarse por las bajas temperaturas y estar al pendiente de los boletines que emiten sobre estas emergencias.