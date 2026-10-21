Esta mañana se registró un intento de asalto en la 15 calle y 6.ª avenida de la colonia La Reformita, zona 12 de la capital, donde un automovilista se enfrentó a presuntos motoladrones que intentaron despojarlo de sus pertenencias y le dispararon.

El conductor habría intentado atropellar a los atacantes, quienes huyeron y abandonaron la motocicleta en el lugar.

Bomberos Municipales atendieron al automovilista, identificado como Sergio Gómez, de 63 años, quien sufrió una crisis nerviosa, pero no presentaba heridas y resultó ileso.