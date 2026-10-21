Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron a William, de 31 años, y Nancy, de 37, durante un operativo realizado en la 1.ª calle y 14 avenida, zona 2 de Cobán, Alta Verapaz.

Ambos se movilizaban en una camioneta . Durante el registro, los agentes localizaron 12 colmillos con cocaína, Q6,268 en efectivo y cinco teléfonos celulares, que fueron incautados como parte del procedimiento.

De acuerdo con los registros policiales, los dos detenidos cuentan con antecedentes de 2018 por delitos relacionados con el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, siembra y cultivo de estupefacientes y asociación delictiva.

Además, Nancy registra un antecedente de 2012 por disparos, homicidio en grado de tentativa y lesiones leves.