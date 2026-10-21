El delantero inglés Harry Kane expresó su frustración luego del empate 2-2 entre el Bayern Múnich y el Arsenal, en un partido correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League. El conjunto alemán tuvo oportunidades para asegurar la victoria, pero no logró mantener la ventaja y terminó cediendo puntos en el Allianz Arena.

El encuentro comenzó con intensidad y fue el Arsenal el que abrió el marcador al minuto 25, por medio de Eberechi Eze. Sin embargo, el Bayern reaccionó y consiguió la igualdad al minuto 35, cuando Alphonso Davies aprovechó una asistencia de Kane para superar al guardameta David Raya.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Vincent Kompany salió con mayor determinación y encontró la oportunidad de ponerse en ventaja. Al minuto 61, Kane convirtió un penalti para colocar el 2-1 y alimentar las esperanzas del conjunto bávaro de quedarse con los tres puntos ante uno de sus rivales más exigentes en Europa.

Pese a la ventaja, el Bayern no consiguió sentenciar el encuentro y desperdició varias ocasiones claras frente a la portería rival. El Arsenal aprovechó esa falta de contundencia y, al minuto 82, Declan Rice marcó el 2-2 definitivo, tras una jugada ofensiva que permitió a los visitantes rescatar un punto en territorio alemán.

Tras el partido, Kane reconoció que su equipo tuvo la oportunidad de asegurar el triunfo, especialmente durante el tramo inicial de la segunda parte. El atacante lamentó que no aprovecharan sus ocasiones y señaló que el Arsenal terminó castigándolos con el gol del empate. No obstante, consideró que el resultado fue justo al tomar en cuenta el desarrollo general del encuentro.

Con este resultado, el Bayern Múnich sumó su segundo empate consecutivo en la competición europea y llegó a cinco puntos después de tres jornadas, mientras que el Arsenal alcanzó siete unidades. El equipo alemán deberá mejorar su efectividad de cara a portería si quiere mantenerse entre los candidatos a avanzar a las siguientes rondas de la Champions League.