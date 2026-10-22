Héctor Francisco Serrano Mazariegos, de 43 años, fue identificado como la víctima mortal de un ataque armado ocurrido en la 18 avenida y 8.ª calle de la zona 6 capitalina.

Según información preliminar, el hombre se desplazaba en un picop negro, con placas P942LYM, cuando fue interceptado por desconocidos que presuntamente viajaban en una motocicleta y le dispararon.

Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar para brindarle asistencia; no obstante, al evaluarlo, determinaron que había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información sobre el posible móvil del crimen ni han establecido la identidad de los responsables.